Canada, il 28 aprile il test delle elezioni anticipate

Lunedì urne aperte nel Paese nord americano sullo sfondo delle difficoltà economiche e delle tensioni con i vicini Stati Uniti. Gli ultimi sondaggi prospettano una sfida serrata tra i liberali del governo uscente e i conservatori che puntano a lasciare l'opposizione dopo un decennio

Matteo Frascadore - Città del Vaticano

Lunedì 28 aprile il Canada è chiamato alle urne per il rinnovo dei 343 seggi della Camera dei comuni, la Camera bassa del Parlamento. La scadenza naturale della legislatura, prevista per ottobre, è stata anticipata per decisione del primo ministro Mark Carney, subentrato a Justin Trudeau lo scorso marzo. Quest’ultimo si è dimesso dal suo incarico il 6 gennaio 2025, dopo 15 anni alla guida del partito e 9 anni come premier. Una delle prime scelte di Carney, eletto con l’85,9% dei voti come leader del Partito liberale, è stata quella di richiamare al voto i canadesi in anticipo e in un momento cruciale per il Paese nordamericano.

I dazi e i rapporti con gli Stati Uniti

I dazi imposti dal presidente statunitense, Donald Trump, e le sue parole nei giorni dell’insediamento hanno segnato la campagna elettorale canadese. Lo scontro sui dazi con Washington ha già avuto un impatto negativo sull’economia canadese, causando perdite di posti di lavoro e un aumento dell’inflazione che ha colpito in particolare le fasce medie della popolazione. Per fronteggiare la crisi, Carney ha annunciato un piano d’investimenti nei settori tecnologici e delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica interna e ridurre la dipendenza da mercati esterni.

I sondaggi indicano una serrata sfida tra i liberali e i conservatori: il divario tra le due realtà, previsto solo qualche mese fa, è stato colmato da Carney, anche grazie alla sua esperienza economica e alle risposte alle minacce di Trump. Il nuovo leader dei liberali ha ribadito, infatti, l’assoluta importanza della sovranità del Canada, il quale non accetterà alcuna coercizione economica e politica da parte degli Usa, ribadendo che ogni trattato o accordo deve essere fondato su mutuo rispetto e uguaglianza tra partner sovrani. Carney ha quindi promesso un piano per diversificare i partner commerciali del Canada, rafforzando i legami con l’Europa, l’Asia e l’America Latina per una politica estera autonoma e multilaterale.

Una sfida serrata

Il principale partito contendente risulta essere quello Conservatore, il cui candidato è Pierre Poilievre. Prima delle dimissioni di Trudeau i sondaggi lo davano come possibile vincitore: comunicazione diretta e critiche verso le élite politiche tra gli elementi che lo caratterizzano. Nei rapporti con gli Usa, risulta essere meno critico nei confronti di Trump. Proprio questo elemento potrebbe giocare a favore di Carney. Tuttavia, l’esito delle urne resta incerto. La sfida tra i due candidati si è polarizzata: Poilievre attrae l’elettorato più anziano e conservatore, mentre Carney raccoglie consensi tra i giovani e tra i cittadini più attenti ai temi dell’ambiente e della giustizia sociale.

L'incognita dei partiti minori

Sul fronte progressista, si segnala una crescita di consensi anche per il Nuovo Partito Democratico guidato da Jagmeet Singh, che propone un’agenda incentrata su equità sociale, tutela dell’ambiente e rafforzamento del sistema sanitario. Sebbene difficilmente in grado di aspirare al governo, il Ndp potrebbe giocare un ruolo rilevante in caso di Parlamento frammentato. Resta infine da vedere quale sarà il livello di partecipazione al voto. I primi segnali sembrano essere positivi e fanno immaginare un aumento dell’affluenza rispetto alle ultime elezioni. Un voto incerto ma decisivo per il futuro del Canada, ancora scosso dalle rapide trasformazioni politiche degli ultimi tempi e dalle tensioni internazionali che impongono capacità di adattamento.