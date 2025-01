Trump condannato nel caso Stormy Daniels

Il presidente eletto entra alla Casa Bianca da pregiudicato. Pronti 100 ordini esecutivi da varare nel primo giorno di mandato

Vatican News

Dopo settimane di rinvii e tentativi di annullare il procedimento Donald Trump, che il 20 gennaio diventerà il 47.mo presidente degli Stati uniti, è stato condannato. Per la prima volta nella storia degli Usa un pregiudicato varcherà la soglia della Casa Bianca per diventare il comandante in capo di uno degli eserciti più potenti al mondo. A sporcare la fedina penale di Trump i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione e non danneggiare così la sua prima campagna per la presidenza.

Niente prigione

Colpevole, dunque, ma senza pena: "Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale", ha detto il giudice Juan Merchan rivolgendosi al presidente eletto che ha assistito all'udienza in video collegamento. “Il cittadino Donald Trump, il criminale Donald Trump non avrebbe goduto delle stesse tutele” ha concluso Merchan. Sdegnosa la reazione del tycoon che ha denunciato una caccia alle streghe contro di lui. Ora, archiviate le vicende giudiziarie nei suoi confronti l’attenzione torna sul programma politico di Trump, che avrebbe già fatto preparare almeno 100 ordini esecutivi da adottare a partire dal suo primo giorno alla Casa Bianca.

Trump si prepara a governare

Gli ordini esecutivi sono comuni nel primo giorno di una nuova amministrazione, sono infatti il modo per il nuovo presidente di dare risalto ad alcune priorità, ma nessun inquilino della Casa Bianca vi ha mai fatto ricorso in maniera così massiccia. Stephen Miller, consigliere di Trump, nel corso di una riunione a Capitol Hill ha illustrato ai senatori del Partito Repubblicano le misure che Trump varerà per la sicurezza dei confini e l'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Tra i molti temi che saranno materia degli ordini esecutivi rientrano anche quelli riguardanti lo sviluppo energetico, le regole federali sulla forza lavoro, le politiche di genere nelle scuole e gli obblighi sui vaccini.