Unhcr, più aiuti per Ucraina: servono oltre 3 miliardi di dollari

L’Onu e i partner lanciano un appello per sostenere i piani di risposta umanitaria e per i rifugiati nel 2025. Oggi a Kyiv la conferenza stampa con l'alto commissario Filippo Grandi: i Paesi di accoglienza hanno fatto un lavoro incredibile offrendo sicurezza e un senso di normalità ai profughi, dobbiamo tenere viva la speranza del loro ritorno a casa

Vatican News

Mentre la guerra su larga scala in Ucraina sta per superare il quarto anno, le Nazioni Unite e i partner lanciano due piani di risposta umanitaria e per di assistenza per i rifugiati chiedendo 3,32 miliardi di dollari per sostenere nel corso dell'anno più di 8 milioni di persone, dentro e fuori dall'Ucraina.

L'importanza della solidarietà internazionale

I piani – presentati a Kiev con il governo ucraino – delineano le strategie per rispondere alle esigenze delle persone la cui vita è stata sconvolta dalla guerra. Essi sottolineano inoltre l’importanza della solidarietà internazionale per sostenere gli sforzi umanitari nel 2025. “Ammiro la determinazione del popolo ucraino ad andare avanti di fronte alle immense difficoltà”, ha dichiarato il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite Tom Fletcher, che ha appena concluso la sua visita a diverse comunità ucraine nelle aree più colpite dalla guerra . “

L'emergenza rifugiati

“Non è il momento di dimenticare i milioni di ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case e, troppi, dal loro Paese”, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, di ritorno da una visita in diverse regioni ucraine in prima linea sul fronte, dove ha incontrato persone sfollate e colpite dalla guerra. “I Paesi che ospitano i rifugiati ucraini all’estero hanno fatto un lavoro incredibile negli ultimi 3 anni offrendo sicurezza e un senso di normalità per sostenere i rifugiati nel riavviare le loro vite nelle nuove comunità, sperando nel contempo che le condizioni in Ucraina cambino per consentire loro di tornare a casa. Dobbiamo continuare a tener viva questa speranza”.

Filippo Grandi e Tom Fletcher incontrano le autorità di Kharkiv

Strategie per il 2025

Le organizzazioni umanitarie in Ucraina mirano ad assistere 6 milioni di persone nel 2025 con cibo, assistenza sanitaria, alloggi, assistenza in denaro, istruzione in contesti d’emergenza, protezione e altri servizi primari. Con fondi sufficienti e possibilità di accesso alle aree dove portare assistenza, gli operatori umanitari possono continuare a fornire aiuto in tutto il Paese, anche nelle comunità vicine alla linea del fronte. La comunità umanitaria è pronta a raggiungere le persone in difficoltà ovunque si trovino. Particolare attenzione sarà rivolta ai gruppi più vulnerabili, tra cui bambini, anziani e persone con disabilità, molti dei quali devono affrontare l’isolamento e barriere d’accesso agli aiuti. Il Piano di risposta e fabbisogno umanitario dell’Ucraina richiede 2,62 miliardi di dollari per far fronte a queste necessità.

L'appello Onu agli Stati

Nonostante le sfide del 2024, tra cui la mancanza di fondi e le limitazioni di accesso, i partner umanitari in Ucraina hanno fornito assistenza essenziale a milioni di persone: aiuti alimentari, supporto idrico, igienico e sanitario. Nei Paesi che ospitano i rifugiati, i partner hanno continuato a fornire assistenza, con solo un terzo del fabbisogno finanziario coperto nel 2024. Hanno lavorato affinché i rifugiati trovassero sicurezza, potessero accedere ai diritti e fossero inclusi nei sistemi nazionali. Mentre il mondo entra nel 2025, l’ONU e i suoi partner esortano i governi, i donatori e le singole persone a contribuire ai piani di risposta.