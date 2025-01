Incontro tra Zelensky e Mattarella: pieno sostegno dell'Italia

Il presidente ucraino in Italia incontra la premier Meloni e il presidente della Repubblica. A Kyiv vanno oltre 3 miliardi di euro come prima tranche del prestito concesso dal G7. Di pace giusta e duratura per l'Ucraina ha parlato anche il presidente Biden, costretto a cancellare il viaggio in Italia per l'emergenza incendi a Los Angeles

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

L’emergenza incendi a Los Angeles ha impedito a Joe Biden di intraprendendere il viaggio programmato in Italia e Vaticano. Il presidente Usa ha voluto comunque ribadire il sostegno Usa all’Ucraina. Durante una telefonata con Volodymyr Zelensky, in visita questi giorni a Roma, Biden ha aggiornato il presidente ucraino sugli sforzi degli Stati uniti per rafforzare la posizione di Kyiv. “La guerra ha rappresentato un disastro per la Russia, la resistenza ucraina ha portato al fallimento di tutti gli obiettivi strategici di Mosca”, ha detto il capo della Casa Bianca, ricordando che negli ultimi mesi le autorità di Washington hanno inviato all’Ucraina centinaia di migliaia di proiettili di artiglieria, migliaia di missili, centinaia di veicoli corazzati e altre attrezzature militari.

Sanzioni a Mosca

Biden ha colto l’occasione per illustrare, inoltre, il nuovo pacchetto di sanzioni lanciato contro il comparto petrolifero russo. In particolare, il provvedimento colpirà le due aziende per la produzione e vendita del petrolio Gazprom Neft e Surgutneftegas, insieme a decine di loro sussidiarie. Interessate anche 183 navi petroliere proprietà di operatori russi, intermediari per la vendita di petrolio, fornitori di servizi per i giacimenti, due aziende assicuratrici, i vertici di alcune compagnie del settore e alti funzionari del ministero dell'Energia. Fra le navi bloccate ci sono anche 69 unità, fra cui 54 petrolifere e 4 metaniere, di proprietà della Sovcomflot, azienda di trasporto marittimo pubblica. “Le nuove sanzioni avranno un profondo impatto sulla crescita dell'economia russa" e limiteranno la sua capacità di finanziare la guerra in Ucraina”, ha affermato Biden.

Ringraziamenti di Kyiv

La notizia delle sanzioni alla Russia è stata accolta con favore da Kyiv: “Sono grato al presidente Biden, alla sua amministrazione e all'intero popolo americano per l'annuncio di un nuovo pacchetto di sanzioni che prende di mira il settore energetico russo - ha scritto sui social Zelensky - Queste misure infliggono un duro colpo alle fondamenta finanziarie della macchina da guerra russa, interrompendone l'intera catena di fornitura”. Il pensiero del leader ucraino va anche agli incendi che stanno devastando la California: “Ho espresso al presidente Biden le mie condoglianze per la tragica perdita di vite umane. Ho riconosciuto l'eroismo degli americani che stanno lavorando instancabilmente per salvare vite e contenere la diffusione di questi incendi. L'ho anche ringraziato per il sostegno incrollabile all'indipendenza dell'Ucraina e per il ruolo fondamentale che gli Stati Uniti hanno svolto nell'unire la comunità internazionale".

Sostegno dell’Italia

Durante la sua visita a Roma il presidente ucraino ha prima incontrato il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni e successivamente il capo dello Stato, Sergio Mattarella. “L'Italia manterrà un sostegno pieno, inalterato e costante all'Ucraina, perché in gioco non c'è solo il destino di un Paese vittima dell'aggressione russa, ma anche il rispetto delle regole della comunità internazionale e la sicurezza dell'intera Europa": questa è la garanzia arrivata da Mattarella, accogliendo Zelensky al Quirinale. Un faccia a faccia particolarmente apprezzato dal leader ucraino che ha ringraziato il presidente della Repubblica per la "posizione chiara dell'Italia sulla necessità di una pace giusta e duratura”.