Annunciati i vincitori del Premio Zayed per la Fratellanza umana

Il Primo ministro delle Barbados Mia Mottley, l'inventore quindicenne Heman Bekele e l'ONG World Central Kitchen sono stati selezionati per l'edizione 2025 del Premio, ispirato alla Dichiarazione congiunta firmata nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande imam el-Tayyeb. Il riconoscimento all'impegno per arginare i danni del cambiamento climatico, alla sperimentazione nel campo di prevenzione dei tumori, all'aiuto umanitario alla popolazione di Gaza. Il 4 febbraio la consegna ad Abu Dhabi

Joseph Tulloch - inviato ad Abu Dhabi

I vincitori del Premio Zayed per la Fratellanza Umana nel 2025 sono l'ONG World Central Kitchen, il Primo Ministro delle Barbados, Mia Mottley, e il quindicenne inventore, etiope-americano, Heman Bekele. Il premio sarà consegnato durante una cerimonia ad Abu Dhabi martedì 4 febbraio, in occasione della Giornata internazionale della Fratellanza umana, riconosciuta dalle Nazioni Unite.

I premiati

Istituito nel 2019 in seguito alla firma, da parte di Papa Francesco e di Ahmed el-Tayyeb, Grande Imam di Al-Azhar, del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, il premio è giunto alla sua sesta edizione. Viene assegnato ogni anno a individui o gruppi di tutto il mondo che lavorano per colmare le disuguaglianze e creare un vero legame tra i popoli. Quest'anno, l'organizzazione umanitaria World Central Kitchen sarà premiata per il suo lavoro di fornitura di aiuti alimentari alle comunità colpite da crisi umanitarie. Dalla sua fondazione nel 2010, l'organizzazione ha fornito oltre 300 milioni di pasti in 30 Paesi, tra cui 100 milioni di pasti ai palestinesi di Gaza dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas nell'ottobre 2023.

Mia Mottley, invece, sarà premiata per l'azione decisiva che ha intrapreso sul cambiamento climatico come Primo Ministro delle Barbados. Nel 2022 ha lanciato l'Iniziativa di Bridgetown, un appello per “un'azione urgente e decisiva per riformare l'architettura finanziaria internazionale” alla luce delle preoccupazioni sulle conseguenze del cambiamento climatico. Si è inoltre impegnata a raggiungere il 100 percento di energia rinnovabile entro il 2030.

Vivo interesse viene mostrato sulla figura di Heman Bekele, un inventore etiope-americano di soli quindici anni che ha sviluppato un sapone economico per prevenire e curare il cancro della pelle in fase iniziale. Il prodotto è attualmente in fase di sperimentazione presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health negli Stati Uniti.

Heman Bekele

Inviati di pace

I vincitori del premio sono selezionati da una giuria indipendente, la cui composizione varia di anno in anno. Tra i suoi membri, c'è sempre una persona selezionata dal Papa, una persona selezionata dal Grande Imam di Al-Azhar e una persona scelta dal Segretario Generale ONU. Due membri della giuria - la baronessa Patricia Scotland, segretario generale del Commonwealth, e il giudice Mohammad Abdelsalam, segretario generale del premio Human Fraternity - sono stati presenti alla conferenza stampa ad Abu Dhabi in occasione dell'annuncio dei vincitori. La baronessa ha espresso l'estrema difficoltà nella scelta dei vincitori data la qualità dei candidati. Coloro che passati hanno la selezione sono considerati “fari di luce e di speranza e veri esempi di fratellanza umana”. Il giudice Abdelsalam ha detto che i premiati di quest'anno non saranno solo “nuovi ambasciatori della fraternità umana”, ma anche “nuovi inviati per la pace, e creatori di speranza, di cui abbiamo così tanto bisogno”.

Abu Dhabi, la sede dove si è tenuta la cerimonia di annuncio dei premiati