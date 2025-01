Myanmar, speranze di pace dopo l’intesa tra la giunta militare e un gruppo ribelle

Nel Paese del sud-est asiatico si è arrivati ad un accordo formale per il cessate-il-fuoco in un conflitto che ha provocato oltre 12mila morti, decine di migliaia di feriti e più di un milione di sfollati

Vatican News

In Myanmar è stato raggiunto un accordo formale per il cessate-il-fuoco tra la giunta militare golpista e l’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica (Mndaa), un gruppo etnico ribelle attivo nel nord-est del Paese asiatico. L’annuncio della tregua è stato dato dalla Cina, che sta mediando tra le parti. L’auspicio è che possa trattarsi di un passo verso una soluzione pacifica del conflitto che insanguina e affama la popolazione, anche se in passato analoghe intese sono state disattese.

L’inizio delle violenze

La situazione in Myanmar si è infuocata dopo il golpe del 1° febbraio del 2021, quando le forze armate sono salite al potere con un colpo di stato, arrestando il ministro degli Esteri e consigliere presidenziale Aung San Suu Kyi (premio Nobel per la pace nel 1991) e molti altri esponenti di spicco della National league for democracy (Nld, il partito vincitore delle elezioni legislative del novembre del 2020) e spazzando via la fragile democrazia nata dopo il voto del 2015. Un golpe che ha dunque soppresso ogni aspirazione democratica del Paese dell’Asia sudorientale, reprimendo con la forza ogni forma di opposizione.

I numeri del conflitto

La popolazione, nonostante la sanguinosa costrizione dei generali golpisti, è prima scesa in strada pacificamente e poi ha iniziato una resistenza armata senza precedenti, culminata con un’alleanza tra i principali gruppi etnici ribelli per fronteggiare la giunta militare. Un conflitto lontano dai riflettori internazionali che colpisce prevalentemente la popolazione civile. Secondo le ultime stime, si contano oltre 15.000 morti, decine di migliaia di feriti e più di un milione di sfollati interni, costretti a vivere in condizioni disastrose, con serie difficoltà a reperire cibo, acqua e medicinali. Per l’Unicef, più di 5 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria e 8 milioni di minori non hanno istruzione. L’economia è al collasso, con un tasso di disoccupazione al 40 per cento.