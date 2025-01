Giubileo, la pace al centro delle speranze degli italiani in un'indagine di Demopolis

Pubblicato uno studio statistico sulle sfide della Chiesa nell'Anno Santo. Molti degli intervistati "fiduciosi" nel pontificato di Francesco: del suo magistero, apprezzati i richiami alla fratellanza, l'attenzione agli ultimi e la spontaneità

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

La "crisi" della speranza, mitigata dalla profonda fiducia nel magistero di Papa Francesco, emerge come tema centrale nell'indagine dell'Istituto Demopolis sulle sfide della Chiesa nell'anno del Giubileo. Secondo la ricerca, il principale auspicio di 7 italiani su 10 è un maggiore impegno della Chiesa, supportato anche da un'attenzione mediatica più incisiva, per promuovere la pace nelle regioni colpite dalla guerra. I risultati dell'indagine sono stati presentati in anteprima al Pontefice, che ha accolto in udienza, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, il direttore di Demopolis, Pietro Vento, e le ricercatrici Giuseppina Montalbano e Maria Sabrina Titone.

Nel grafico dell'Isituto Demopolis i temi preferiti dagli intervistati per il Giubileo

Apprezzata la spontaneità di Francesco

Dalla ricerca emerge un dato significativo: il 75% degli intervistati ritiene che la speranza sia un valore in "crisi" nella società contemporanea, ma una percentuale simile (76%) sottolinea il senso di fiducia ispirato dal pontificato di Francesco. Tra gli aspetti più apprezzati del suo magistero spiccano i richiami costanti alla pace e alla fratellanza (68%), l’attenzione verso "gli ultimi e i più deboli" (60%) e la spontaneità comunicativa del Papa (51%). "Colpisce la sua sintonia con i bisogni reali delle famiglie", spiega Vento. Inoltre, circa 4 italiani su 10 riconoscono il suo impegno verso i giovani, una Chiesa più accogliente e aperta a tutti, il rinnovamento della comunità ecclesiale e la sensibilità verso la crisi climatica.

Non solo pace, ma anche povertà e disuguaglianze

Tra gli altri temi che gli italiani sperano vengano affrontati durante il Giubileo, spiccano le "cause strutturali della povertà e della fame" (58%) e un impegno rinnovato contro le disuguaglianze (51%). Altri intervistati auspicano una maggiore attenzione alla dignità della persona e alla tutela dell'ambiente (rispettivamente il 44% e il 41%), mentre il 31% sottolinea l'importanza della "fratellanza universale".

Nel grafico dell'Isituto Demopolis ile caratteristiche distintive del pontificato di Francesco

Coinvolgere giovani, laici e donne

L'indagine evidenzia un grado di fiducia nella Chiesa pari al 45%. Per oltre la metà degli intervistati (58%), le scelte di apertura promosse da Francesco rappresentano "un inizio importante" nel cammino di rinnovamento ecclesiale. Tra le principali difficoltà individuate emergono la conciliazione tra fede e modernità (25%), lo "scandalo degli abusi sessuali" (23%) e le difficoltà nel farsi ascoltare sui temi della pace (15%). Seguono il coinvolgimento delle nuove generazioni (14%) e la crisi delle vocazioni (12%). Per affrontare queste sfide, gli italiani suggeriscono maggiore creatività nel coinvolgimento dei giovani (57%), dei laici (40%) e delle donne (38%). Inoltre, 1 intervistato su 4 ritiene fondamentale l’uso delle nuove tecnologie, mentre il 21% auspica una difesa più decisa della "tradizione".