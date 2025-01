Israele inizia il ritiro dal sud del Libano. A Gaza ancora decine di morti

Come previsto dall'accordo del 27 novembre, gli israeliani hanno iniziato a ritirare le truppe dal sud del Libano, dopo due mesi di guerra con Hezbollah. Sulla Striscia ancora bombardamenti mentre prosegue la trattativa su tregua e liberazione degli ostaggi

Marco Guerra – Città del Vaticano

"L'esercito israeliano ha iniziato a ritirarsi da Naqoura", dove ha sede il quartier generale dei caschi blu dell'Unifil, per rientrare in Israele, ha riferito l’inviato Usa Hochstein dopo l'incontro con il presidente del parlamento libanese Nabih Berry, alleato di Hezbollah. "Il ritiro continuerà finché tutte le forze israeliane non avranno completamente lasciato il Libano, mentre l'esercito libanese continuerà a dispiegarsi verso sud, fino alla Linea Blu" ha poi spiegato l’esponente della Casa Bianca. Dal lato israeliano, ora si attende che la milizia filoiraniana si ritiri oltre il fiume Litani, a circa 30 km dal confine.

Lo sforzo diplomatico



In Qatar intanto continuano le trattative per una tregua a Gaza. Hamas si dice pronto a liberare 34 ostaggi indicati in una lista consegnata, che però Israele dice di non aver mai ricevuto. Il movimento palestinese si rifiuta - accusa Israele - di indicare chi nell'elenco sia ancora vivo, impuntandosi nel chiedere in cambio un cessate il fuoco permanente che Netanyahu non intende concedere. Secondo i media israeliani, l’elenco dei prigionieri da liberare include gli ostaggi più fragili, tra cui dieci donne, 11 giovani uomini "malati", 11 uomini "anziani" tra i 50 e gli 86 anni e due bambini. Dal canto suo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, conferma che nelle ultime settimane c'è stato un impegno diplomatico rinnovato per un cessate il fuoco a Gaza, "incluso da parte di Hamas", ma che non si è ancora giunti a concordare i termini definitivi di un'intesa.

Ancora violenze sul terreno



Nella Striscia di Gaza non si fermano però le violenze, secondo Al Jazeera sarebbero 28 i morti palestinesi nelle ultime 24 ore, a causa dei bombardamenti "incessanti" da parte di Israele, altri sei vengono segnalati questa mattina dall’agenzia palestinese Wafa. Uccisi ieri in combattimenti anche due soldati israeliani nella parte settentrionale della Striscia. In Cisgiordania e tre civili israeliani sono morti in un attacco armato contro bus.