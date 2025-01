Medio Oriente in vigore il cessate il fuoco, Hamas invia la lista degli ostaggi

Tre donne sono nell'elenco, consegnato ad Israele, con i nomi dei primi ostaggi che Hamas ha deciso di rilasciare. Un passo atteso e che ha ritardato di almeno due ore l’annuncio della fine delle ostilità. Attesi anche duemila camion di aiuti umanitari

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

È in vigore il cessate il fuoco a Gaza, iniziato alle 11.15 ora locale, le 10.15 in Italia, dopo il ritardo di Hamas nell'invio dei nomi degli ostaggi da rilasciare. La prima fase avrebbe dovuto iniziare questa mattina alle 8.30 locali ma è slittata dopo il ritardo da parte del movimento che ha poi reso noti i nomi delle tre donne rilasciate. Si tratta di Romi Gonen, 23 anni, rapita il 7 ottobre 2023 nell’assalto di Hamas al festival di musica. Emily Damari 27 anni, presa in ostaggio quella stessa mattina durante l'assalto al kibbutz di Kfar Aza dove si trovava anche Doron Steinbrecher, infermiera di 31 anni. Intanto in tutta la Striscia di Gaza sono stati dispiegati migliaia di poliziotti, secondo un piano governativo, per mantenere l'ordine e la sicurezza: lo ha reso noto l'ufficio informazioni di Hamas, come riportano i media israeliani.

Il rilascio degli ostaggi, che avverrà nel pomeriggio, fa parte dell’accordo siglato dopo 470 giorni di guerra tra Israele e Hamas e prevede una prima fase, della durata di sei settimane, con la liberazione di 33 ostaggi e detenuti palestinesi, a seguire altri rilasci e il ritiro israeliano. Infine la ricostruzione di Gaza e una nuova struttura di governo con la supervisione di Egitto, Qatar e Nazioni Unite.

Attacchi prima della tregua

Gli attacchi non si sono fermati nemmeno stamani, nella Striscia il bilancio delle vittime nei raid israeliani è di 13 morti e 25 feriti. Sul fronte politico israeliano, esce dalla coalizione che sostiene il governo Netanyahu, Potere ebraico, formazione di estrema destra alla quale appartiene il partito del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir. Duemila camion che trasportano aiuti umanitari e merci sul lato egiziano del valico di Rafah si stanno preparando a entrare a Gaza. Si tratta di cibo, vestiti, forniture mediche, tende, prodotti per l'igiene e altri articoli di prima necessità. Fonti egiziane riferiscono ancora che sono 50 le ambulanze entrate a Gaza attraverso il valico di Rafah, riaperto stamattina per la prima volta dal maggio scorso.