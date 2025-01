Ucraina, nel 2025 quadruplicheranno le tariffe del gas

Uno dei nodi centrali della guerra tra Ucraina e Russia è la questione energetica. Dopo la conferma dello stop al transito del gas russo attraverso il territorio ucraino, arrivano le prime stime economiche legate al nuovo scenario

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Le tariffe per il trasporto del gas naturale in Ucraina aumenteranno di almeno il 305 per cento. L’incremento è dovuto alla cessazione del transito del gas russo. Si sono infatti significativamente ridotti i ricavi dell'operatore del sistema di trasporto ucraino. Nonostante l'aumento delle tariffe di trasporto, resta in vigore la moratoria sui prezzi per gas, riscaldamento e acqua calda, introdotta nel 2022 da Volodymyr Zelensky.

Zelensky: stop a gas russo una grande sconfitta per Mosca

Per il presidente ucraino l’interruzione del transito del gas russo attraverso l'Ucraina rappresenta "una delle più grandi sconfitte di Mosca". Zelensky ha anche denunciato il "cinico ricatto energetico" da parte della Russia. Kiev e Mosca hanno confermato ieri, in due dichiarazioni separate, che le forniture di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina sono definitivamente cessate a seguito della scadenza del contratto quinquennale firmato tra le due parti alla fine del 2019. "Abbiamo interrotto il transito del gas russo, un evento storico". "La Russia sta perdendo mercati e subirà perdite finanziarie", ha dichiarato il ministro ucraino dell'Energia, Guerman Galushchenko. "Il gas russo non viene più fornito per il transito attraverso l'Ucraina", ha affermato Gazprom, il gigante russo del gas.

Raid nei cieli di Ucraina e Russia

Sul fronte della guerra si registrano ancora diversi bombardamenti: un nuovo attacco missilistico russo, nel nord dell'Ucraina, ha causato tre potenti esplosioni e una vittima; mentre il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che sedici droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte sui cieli della Russia.