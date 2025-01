Nuovo attacco di droni su Kyiv. Zelensky: fiducioso su imprevedibilità di Trump

Il presidente ucraino sui media nazionali conferma i contatti con lo staff di Donald Trump.: "La sua imprevedibilità può essere determinante per spingere Mosca alla pace". L'Ue pronta a fronteggiare lo stop al transito del gas russo attraverso l'Ucraina

Vatican News

L'imprevedibilità del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe rivelarsi decisiva nel terminare la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista concessa alla televisione nazionale ucraina."Trump può davvero fermare Putin o aiutarci a fermarlo". ha detto Zelensky, aggiungendo "vorrei davvero vedere l'imprevedibilità di Trump applicata alla Russia". Il presidente ucraino ha confermato che il suo team è in "costante contatto" con quello del futuro presidente statunitense.

Nuovi bombardamenti nella notte

Intanto per Kyiv è stata un'altra notte sotto attacco. Almeno una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite nella periferia della capitale per la caduta dei detriti dei droni russi abbattuti dalla contraerea. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che la Russia ha lanciato in tutto 93 droni durante la notte, precisando che 60 droni d'attacco e 26 droni esca sono stati abbattuti o disattivati da intercettatori elettronici. I droni abbattuti sono caduti anche su altri due distretti di Kiev, ma senza provocare vittime. Dall'inizio dell'anno le forze di Mosca hanno intensificato i loro attacchi aerei in tutta l'Ucraina e in particolare sulla città di Kyiv e i suoi sobborghi.

La guerra del gas

Il consigliere del presidente ucraino, Mikhaylo Podolyak, ha commentato con soddisfazione l'interruzione del flusso di gas proveniente dalla Russia attraverso l'Ucraina. Gazprom, si sta avvicinando alla bancarotta. - ha dichiarato Podolyak - La cessazione del transito del gas colpirà una delle più importanti fonti di finanziamento dell'aggressione russa contro l'Ucraina e permette di eliminare il ricatto di Mosca nei confronti di interi paesi. Al riguardo la Commissione europea fa sapere di aver messo a punto, con l'aiuto degli Stati membri, un piano strategico per garantire la sicurezza energetica delcontinente, grazie a nuove rotte di approvvigionamento e a un'infrastruttura potenziata. Secondo un rapporto della direzione Energia della Commissione Ue, il sistema energetico europeo è sufficientemente in grado di affrontare la fine del transito via Ucraina.