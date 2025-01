RD Congo, scontri nell’area mineraria di Nyabibwe

Ne Paese prosegue l’avanzata dei ribelli del gruppo M23 che intendono puntare alla capitale Kinshasa. Intanto l’esercito congolese si schiera nel sud mentre, secondo indiscrezioni, le truppe del Rwanda si starebbero ammassando lungo il confine. Le Nazioni Unite esprimono preoccupazione per quanto sta avvenendo nell’area

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Finora sono arrivati intorno alla città mineraria di Nyabibwe, dove sono in corso contri, i miliziani del gruppo M23; la prossima tappa dell’avanzata dovrebbe essere Kalehe, sul Lago Kivu, centro strategico a metà strada tra la città di Goma - capoluogo del Nord Kivu, già conquistato - e Bukavu, nel Sud Kivu, dove sono state dispiegate le forze dell’esercito regolare supportate da truppe provenienti dal Burundi che hanno fissato a Kavumu, città dotata di un aeroporto, la linea di difesa. Tuttavia, l’intenzione dei ribelli sarebbe quella di puntare alla capitale Kinshasa, secondo quanto riportato dai media internazionali.

Il ruolo del Rwanda

E mentre l’Onu esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo nel Paese, con le dichiarazioni ai giornalisti del portavoce Stephane Dujarric che definisce la situazione “instabile” e riferisce come credibile la notizia dell’avanzata dei miliziani verso Bukavu, la Gran Bretagna minaccia di rivedere i suoi aiuti al Rwanda dopo che indiscrezioni di stampa rivelerebbero uno schieramento dell’esercito di Kigali lungo la linea di confine intorno alla città di Gisenyi da cui sarebbe pronto all’invasione. Il Foreign Office di Londra ha chiesto il ritiro delle truppe e l’ingresso degli aiuti umanitari, e in una nota parla di “violazione inaccettabile della sovranità della Repubblica Democratica del Congo”.

Le testimonianze dei religiosi maristi

Secondo testimonianze locali di religiosi maristi, infine, l’area di Goma sarebbe priva di elettricità e di acqua potabile e ci sarebbero molti cadaveri visibili nelle strade. Rilevati anche casi di violenze sessuali e di lavoro minorile da parte dei ribelli ai danni della popolazione.