MONDO arte

musica

cultura

West Side Story, il musical senza tempo in scena al Sistina

Il capolavoro per eccellenza del teatro musicale, acclamato dagli spettatori di tutto il mondo, protagonista sul palco romano nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo, che ne firma anche la regia. Resterà in scena nella capitale fino al prossimo 12 gennaio. Nel ruolo del protagonista Tony, Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani nel 2021: "Oggi, in un'epoca frenetica, si fa fatica a vivere le emozioni e l'amore"

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti arte

musica

cultura