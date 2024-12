Said, il folle amore e il mare

La quinta storia Said tratta dal libro “I Volti della povertà in carcere” di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero (EDB) parla di un uomo che ripete come una litania: «Qui è un po’ stretto, non c’è il mare… 3 anni e 3 mesi che sono qui, non c’è il mare. Io sono sempre andato al mare quando ero fuori». For¬se perché il mare ci inizia ad un volo di cui pensiamo possa essere artefice solo l’aria… o forse gli ricorda la sua terra

