Raid ucraini su Kazan e Kursk. I media Usa: Trump manterrà gli aiuti a Kyiv

La guerra arriva anche nel cuore della Russia. L'attacco con droni lanciato dall'Ucraina ha colpito nella notte la città di Kazan a mille chilometri dalla linea del fronte. Secondo fonti del Financial Times il neo-eletto presidente Donald Trump manterrà il sostegno militare attualmente garantito a Kiyv

Marco Guerra – Città del Vaticano

Lo schianto di un drone su un grattacielo a Kazan e una grande esplosione che devasta i piani alti dell’edificio. Le immagini del raid ucraino sulla città russa, colpita da otto droni, mostrano una guerra arrivata ormai a oltre mille chilometri di distanza dalla linea del fronte, dove i combattimenti continuano ad essere serrati.



A Kyiv colpito palazzo con le ambasciate



Gli attacchi ucraini arrivano all’indomani del nuovo bombardamento russo che ha colpito un quartiere centrale di Kyiv con missili ipersonici. E sul terreno in Donbass, la Russia continua l’offensiva per conquistare porzioni sempre più ampie di territorio nell'eventualità di una trattativa diplomatica che possa mettere fine alla guerra.

Le aperture diplomatiche



Intanto in Europa il cancelliere tedesco Scholz, in conferenza stampa a Berlino con il premier estone Kristen Michal, ha detto che tornerà a parlare con il presidente russo, sottolineando che l'obiettivo dei colloqui è sempre quello di "porre fine alla guerra e fermare l'invasione russa". Scholz e Michal hanno esortato tuttavia i partner occidentali ad aumentare gli aiuti militari in favore di Kiev.

I media, Trump non fermerà gli aiuti



Tutti i governi occidentali aspettano di capire quale sarà la vera linea del presidente eletto americano Trump. Secondo indiscrezioni raccolte dal Financial Times, Trump manterrà gli aiuti all’Ucraina. Nel frattempo, il ministero degli esteri ucraino fa sapere che il futuro rappresentante speciale degli Stati Uniti per Russia e Ucraina, il generale Keith Kellogg, si recherà presto in visita a Kyiv.