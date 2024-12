Gesù in una serie Tv

Una libera interpretazione artistica per raccontare nel linguaggio più attuale, quello delle serie Tv, la vita di Gesù. La “trama” è ben nota eppure il successo di "The Chosen" è quello dei grandi numeri. Il tutto grazie al progetto di crowdfunding più sostenuto nel settore cinematografico. Serata di proiezione/evento dedicata al Natale anche a Roma il 20 dicembre

Fausta Speranza - Città del Vaticano

Duecento milioni di spettatori in tutto il mondo, 700 milioni di visualizzazioni di singoli episodi. Sono dati che raccontano la straordinaria accoglienza di pubblico per un progetto multimediale che non trovava finanziamenti dei grandi produttori. Ha trovato però una base mondiale di fan che ha accettato, anche con singoli piccoli contributi, di sostenere la realizzazione del dramma storico sulla vita di Gesù interessato soprattutto a mettere in luce la dimensione umana, che è stato lanciato gratuitamente on line nel 2019. Oggi la serie tv The Chosen, diretta e coscritta da Dallas Jenkins, si può guardare gratuitamente tramite app e registra 12 milioni di follower sui social media inclusi molti in Italia. Dal 25 novembre 2024, tutte e quattro le stagioni di ‘The Chosen’ sono disponibili gratuitamente in italiano sull’App ufficiale. E nel 2025 sarà disponibile la quinta stagione. Dell’iniziativa abbiamo parlato con Giovanni Zappalà, referente italiano del progetto:

Intervista con Giovanni Zappalà

“Gli oltre 7 milioni e 600 mila episodi visti raccontano della grande passione che gli italiani stanno mostrando – dice Zappalà – e infatti sono oltre mille gli eventi che gli stessi fan hanno organizzato in tutta Italia. Non solo chiese, ma anche teatri, associazioni, scuole, cinema. Zappalà sottolinea: “Non si tratta della Bibbia, ma di una rappresentazione di episodi che si ritrovano nei testi sacri e di altri che liberamente vengono ispirati dai Vangeli su aspetti molto umani della vita di Gesù”.

Speciale Natale



Sono molte le proiezioni/evento organizzate. In particolare, in questo tempo di Natale, si proietta Holy Night, l’episodio della Natività che è stato il primo ad essere realizzato. Si compone di due cortometraggi intitolati The Shepherd (Il Pastore) e The Messengers rappresentano le puntate scelte per proiezioni in questo tempo di Natale. A Roma, nella serata di oggi 20 dicembre, ospiti, musica e riflessioni accompagnano la proiezione presso l’Auditorium della Chiesa Pio X.

E c’è ancora tempo, spiega Zappalà sottolineando che fino al 15 Gennaio si potrà organizzare un evento gratuito, chiunque volesse farlo può richiederlo dal sito www.thechosen.it/natale. Lo scorso anno Holy Night è stato nei cinema americani, riscuotendo un enorme successo. All’interno dello speciale, il maestro Andrea Bocelli e suo figlio Matteo hanno cantato un brano che ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni e due milioni di like su Instagram. La quarta stagione della serie, i cui primi due episodi sono stati rilasciati nei cinema italiani a giugno, è in fase di pubblicazione completa in italiano. Gli episodi vengono trasmessi in anteprima streaming su YouTube ogni domenica sera, registrando subito una media di oltre 20.000 spettatori.