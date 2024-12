MONDO

Amedeo Minghi presenta a Radio Vaticana l'album "Anima sbiadita"

Il cantautore italiano, ospite a Radio Vaticana con Voi, ha illustrato dopo 8 anni di silenzio discografico, il suo ultimo lavoro: undici composizioni inedite per una sorta di viaggio iniziatico, in cui musica e parole sono le traiettorie da seguire: "Mi emoziona ancora sapere che le persone costruiscono ricordi anche sulle mie canzoni". Il consiglio ai giovani: "Seguite il vostro talento, non le mode"

