Migranti, il Mediterraneo ruba un’altra piccola vita di soli cinque anni

In un naufragio avvenuto nelle scorse ore a largo della Tunisia, la Guardia costiera del Paese ha tratto in salvo 17 persone, due le vittime, tra loro un bambino

Vatican News

Aveva solo cinque anni e per lui, molto probabilmente, i genitori cercavano un presente spensierato, come per ogni bambino, e un futuro carico di possibilità. Ma il piccolino, di cui non si conosce ancora il nome, in Europa non ci arriverà mai, perché nell’ultimo giorno dell’anno la sua morte, e quella di un uomo che con lui era sull’imbarcazione naufragata, fanno salire a circa 680 il numero di persone morte sulla rotta del Mediterraneo centrale nel 2024, oltre 1.015 i dispersi, secondo le cifre fornite dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim.

Tratte in salvo 17 persone

Le due vittime erano a bordo di una barca affondata al largo della Tunisia, a darne informazione la Guardia nazionale del Paese che avrebbe tratto in salvo le altre 17 persone che erano a bordo e che avrebbe anche fermato “quattro persone sospettate di essere coinvolte nel trasporto di migranti e nell'organizzazione di traversate clandestine".

Migranti di nazionalità tunisina

L'imbarcazione, sempre secondo quanto dichiarato dalla Guardia costiera, era partita dalle coste tunisine lo scorso 29 dicembre, le operazioni di ricerca e salvataggio sono scattate a seguito di una segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà a causa di un guasto e di una falla nello scafo. Tutte le persone a bordo erano di nazionalità tunisina.

In Evidenza 17/09/2024 Med 24 a Tirana, il Papa: la fraternità è la risposta all'indifferenza In un videomessaggio ai partecipanti all’incontro in corso nella capitale albanese dal 15 al 21 settembre, Francesco li invita ad essere “pellegrini della speranza e a seguire i ...