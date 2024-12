Massimo e l’impeto della malattia

A San Vittore è ricoverato nel Centro Clinico e non riceve più visite da molti anni, ha fatto della detenzione la sua casa. La nona storia de “I Volti della povertà in carcere” di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci (EDB) racconta di un uomo colto con una patologia cardiaca, affetto fin da bambino da ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione - Iperatti¬vità). Alla domanda “cos’è la dignità per lei?”, risponde che “è qualcosa che nessuno ti può prendere”. E scandisce: “Non possiamo e non meritiamo

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui