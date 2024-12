Haiti, Save the Children: i bambini intrappolati nella violenza, non dimentichiamoli

Il Paese caraibico precipitato in una povertà estrema che lascia molti genitori troppo poveri per sfamare i figli. Per disperazione, questi minori vengono attirati da gang che offrono cibo e denaro, per poi imprigionarli in un ciclo infinito di violenza. Nell'ultimo anno il reclutamento di minori cresciuto del 70%. Gaby Breton: "Uscire è quasi impossibile. I minori vittime senza voce, la comunità internazionale agisca anzitutto per loro"

Francesca Merlo – Città del Vaticano

Dopo aver sofferto anni di colonialismo sotto il dominio francese, gli abitanti di Haiti hanno prima pagato la libertà con il sangue, poi sono stati costretti a pagarla in contanti. L’accordo con la Francia ha richiesto ad Haiti di pagare l’equivalente di quello che oggi vale 21 miliardi di dollari per la sua liberazione dal dominio francese. Riparazioni che il Paese caraibico ha pagato per 120 anni, terminando solo nel 1947. Questo debito ha rappresentato circa il 50% del reddito di Haiti durante quel periodo e ha impedito di investire in istruzione, infrastrutture o assistenza sanitaria. “L’eredità del colonialismo continua a incidere sulla capacità di Haiti di creare una società giusta ed equa”, afferma infatti Gaby Breton, humanitarian & partnership director di Save the Children Haiti. “Questa mancanza di investimenti si fa sentire ancora oggi”.

In un’intervista con i media vaticani, Breton spiega che la crisi economica che Haiti affronta da decenni ha portato alla povertà estrema, lasciando persone sempre più vulnerabili. “Questo crea le condizioni perfette per il reclutamento delle gang. Quando non ci sono opportunità e l’economia crolla, le bande espandono i loro territori. Ora controllano quasi l’85% del capitale”. E cosa significa vivere in una città gestita dalle gang? “È un ciclo infinito di violenza”, afferma Gaby Breton. Come sempre, sono i bambini le principali vittime. Oltre 150 bande controllano ed espandono i loro territori e il reclutamento di bambini è aumentato del 70% nell’ultimo anno. Questi bambini non hanno altra scelta.

In Evidenza 26/10/2024 La drammatica vita ad Haiti, tra crudeltà, terrore e senso di abbandono Nelle parole di William O’Neill, esperto Onu per i diritti umani nel Paese caraibico, la tragedia di un popolo dimenticato, vittima di violenza come mai nel passato. “Tutto è ...

Perché i bambini vengono reclutati

Breton spiega che oltre 700 mila persone sono state sfollate dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince. Per sfuggire alla violenza, i minori e le loro famiglie spesso cercano rifugio nei siti scolastici. “Ma quando queste famiglie sfollate si rifugiano nelle scuole, i bambini che le frequentavano non possono più studiare perché le scuole sono sovraffollate”. Centinaia di migliaia di minorenni sono fuori dalla scuola, prima unica certezza di ricevere un pasto. In questo circolo vizioso creato dalla mancanza di istruzione e di opportunità economiche, con le famiglie lottano per guadagnare soldi e trovare cibo, i bambini finiscono per essere reclutati. “Le gang spesso adescano i bambini con cibo o piccole somme di denaro per farli agire come spie o fornire informazioni. Questo è un modo per i bambini di sopravvivere”, spiega il rappresentante di Save the Children.

Entrare in una gang

Una volta che si fa parte di una gang, non si può più andar via. “Nessun bambino vuole unirsi a una gang, ma quando non ha niente da mangiare, sente di non avere scelta. Le gang offrono pasti di base o piccole somme di denaro. “In più se non obbediscono, potrebbero essere uccisi”. I bambini vengono pure costretti a commettere crimini violenti. E nel tempo, questa violenza forzata diventa la norma per loro. Le gang affermano il loro dominio bruciando case, ferendo le persone e violentando le donne. “È una situazione orribile”, afferma Breton, “i bambini sono intrappolati, esposti a una violenza inimmaginabile e sfruttati a ogni livello”.

Il direttore umanitario di Save the Children Haiti ricorda una telefonata che ha avuto con una madre di quattro figli: il più grande di 14 anni è stato reclutato da una gang dopo che lei non è stata in grado di sfamare lui e i fratelli per la crisi economica. “Mi ha detto che suo figlio era tornato a casa solo una volta in sei mesi per dare un po’ di soldi al fratello e poi se n’era andato di nuovo”. La donna teme non solo per la sua vita, ma è anche preoccupata che la comunità possa rivoltarsi contro la sua famiglia perché il figlio fa parte di una banda armata.

In Evidenza 26/11/2024 Ad Haiti aumenta il reclutamento di bambini soldato Secondo un rapporto Unicef, sono migliaia i bambini sono stati reclutati con la forza dalle gang armate che da tempo insanguinano il Paese caraibico. Il 70% in più rispetto al ...

Nella disperazione, la speranza

Nonostante le immense sfide che gli haitiani stanno affrontando, dagli sforzi delle organizzazioni locali e internazionali emergono spiragli di speranza. Programmi come quelli gestiti da Save the Children, insieme ad altre organizzazioni locali, stanno facendo la differenza in questo contesto di disperazione. Breton illustra gli aiuti forniti, a cominciare dagli spazi sicuri per gli insegnanti e bambini e dal supporto psicologico alle vittime, tra cui donne e ragazze che hanno subito violenza sessuale. Si lavora anche per prevenire il reclutamento nelle gang attraverso iniziative comunitarie. Questi sforzi di base sono una testimonianza della forza e della determinazione del popolo haitiano, che si rifiuta di lasciare che la violenza definisca il proprio futuro.

Appello alla comunità internazionale

Gaby Breton sottolinea il ruolo fondamentale che la comunità internazionale svolge in queste azioni. Mentre gli occhi dell’Occidente guardano altrove, è essenziale che l'attenzione continui a essere rivolta ad Haiti, dice: “ogni bambino ad Haiti merita la possibilità di sognare un futuro più luminoso. Ogni bambino merita istruzione, sicurezza e l'opportunità di crescere senza paura”. “I bambini haitiani sono parte della nostra comune umanità”, insiste il rappresentante di Save the Children. Fornendo un sostegno finanziario costante, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo a lungo termine e ascoltando le voci del popolo haitiano, la comunità globale può contribuire a spezzare il ciclo di povertà e violenza: “Con solidarietà, compassione e azione, il ciclo della disperazione può essere sostituito”. E bisogna agire anzitutto per i bambini, vittime senza voce. “Dobbiamo essere noi le loro voci”, conclude Breton, “anche il futuro di Haiti dipende da questo, perché i bambini sono il futuro”.