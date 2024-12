Giuseppe, le rose e un pezzo di pane

Il protagonista della sesta storia tratta dal volume “I Volti della povertà in carcere”, di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci (EDB), racconta di fiori costruiti con materiale di riciclo: “Queste rose sono per voi! Le ho realizzate stanotte, perché ho saputo ieri del nostro incontro!". Un modo per impiegare il tempo in carcere, tempo che per l’autore dell’omaggio floreale è una costante variabile come la speranza

