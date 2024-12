Giubileo, una app per valorizzare l’area meridionale del Lazio

Presentata l’applicazione “Iubilaeum 2025” in un incontro tra le forze turistiche, imprenditoriali ed ecclesiali di Frosinone-Latina. Don Davide Banzato: l’Anno Santo sia un’occasione per ripartire con solidarietà, responsabilità e creatività

Vatican News

Con una due giorni organizzata tra Latina e Frosinone, la Camera di Commercio ha messo in rete imprese e istituzioni in vista del Giubileo, in un percorso condiviso, che punta a valorizzare le opportunità e affrontare le sfide connesse all’evento giubilare, uno dei più importanti appuntamenti per il turismo e l’economia locale. L’iniziativa ha riunito amministratori locali, imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti dei Cammini religiosi come la Via Benedicti, albergatori, Pro Loco e guide turistiche. L’obiettivo è creare una sinergia capace di mettere in luce le eccellenze del territorio, migliorare l’accoglienza turistica e sostenere lo sviluppo economico in vista di un evento che attirerà milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo.

L’offerta della app “Iubilaeum 2025”

Uno dei momenti centrali degli incontri è stata la presentazione in anteprima dell’App “Iubilaeum 2025”, uno strumento pensato per accompagnare pellegrini e turisti durante l’esperienza giubilare. L’applicazione offrirà informazioni utili sui percorsi, i servizi, le strutture ricettive e gli eventi collegati al Giubileo, diventando una vera e propria guida digitale per esplorare il territorio.

Gli interventi

Il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora ha annunciato che l’ente è pronto a sostenere concretamente le imprese del territorio per renderle protagoniste sulla app, offrendo una vetrina digitale in grado di ampliare la visibilità e promuovere le loro attività a livello internazionale. Da parte sua il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha messo in risalto “le bellezze inestimabili” del territorio, “dal clima ai paesaggi, passando per l’arte, la cultura,” assicurando che il Comune di Frosinone “farà la sua parte”.

Per la Comunità di diritto pontificio “Nuovi Orizzonti” è intervenuto Don Davide Banzato, che ha affermato che quanto sta per iniziare “si propone come un’occasione per non dare per scontato cosa sia il Giubileo”. Anche la Diocesi, ha detto, lo approfondirà “nella sua essenza di esperienza di giustizia e riscatto. Non è solo spiritualità ma la possibilità di permettere alle persone di ripartire, di avere una seconda occasione. Ecco, allo stesso modo deve essere una seconda occasione anche per il territorio”. Pellegrini di speranza, ha concluso, “è il tema giubilare e il vero obiettivo dovrà essere quello di ritrovare la fiducia cooperando. Solidarietà, responsabilità ma anche creatività. È su questo che dobbiamo puntare”.