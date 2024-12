Francesco e l’amore

Nella decima e ultima storia de “I Volti della povertà in carcere” di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci (EDB), il protagonista è pallido ed emaciato, corroso dalla leucemia e da un sentimento forte e agognato verso una persona, che non ha mai potuto vivere. Nel Centro Clinico dove è ricoverato. Alla domanda: “In cosa speri?”, replica che “la speranza è che questa persona stia bene. Spero di incontrarlo un giorno e consegnargli il testamento d’amore che ancora non ha ricevuto"

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui