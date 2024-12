Cretu - I volti della povertà in carcere

Cretu, un lavoro per la rinascita

«Ogni giorno grattugiamo il pane avanzato e con la farina ottenuta prepariamo la pizza per le persone del reparto. Anche la mozzarella non basta e utilizziamo il formaggio che avanza». Nella settima storia de “I Volti della povertà in carcere” di Rossana Ruggiero e Matteo Pernaselci (EDB) si racconta di una persona che affronta i turni quotidiani in cucina con la determinazione dettata dalla fede e dalla responsabilità di chi deve riscattarsi nel lavoro

