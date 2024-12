MONDO solidarietà

bambini

malati

Un Natale nel segno del bene per i piccoli malati oncologici del Gemelli

In occasione delle festività, sono tante le iniziative di beneficenza per rendere felici i pazienti ricoverati al Policlinico di Roma. Come quella promossa dalla Federazione Italiana Sport Equestri, "Natale con la Fise", dove la mascotte Tony il Pony ha distribuito i doni ai bambini presenti. "Per i piccoli è una terapia della gioia" spiega il professor Antonio Ruggiero, direttore del reparto

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Argomenti solidarietà

bambini

malati