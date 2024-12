Venti anni fa lo tsunami che in Asia uccise oltre 220mila persone

Era il 26 dicembre del 2004 quando onde alte fino a 30 metri, generate da un sisma al largo di Sumatra, colpirono le coste di 14 Paesi. Oggi la commemorazione delle vittime nei luoghi maggiormente devastati

Vatican News

A venti anni dallo tsunami più letale della storia, l’Asia si è raccolta in cerimonie in ricordo delle oltre 220mila vittime della catastrofe che devastò le zone costiere attorno all’Oceano Indiano. Il 26 dicembre del 2004 un terremoto di magnitudo 9.1 al largo dell’isola di Sumatra generò una serie di onde anomale che, con altezze fino a 30 metri e viaggiando a quasi 800 km/h, colpirono le coste di 14 Paesi, arrivando fino alla Somalia.

Gli eventi

In diversi Paesi asiatici oggi si sono quindi svolti numerosi eventi per celebrare il triste anniversario. Nella grande moschea di Baiturrahman, nella provincia indonesiana di Aceh, dove a morire furono oltre centomila persone, ha dato il via con il suono di una sirena di tre minuti, all’ora esatta della tragedia, ad una serie di commorazioni in tutta la regione. Davanti alla fossa comune di Ulee Lheue, dove sono sepolte circa 14mila delle vittime, i familiari si sono raccolti e pianto insieme, mentre nella capitale di Aceh, dove si trova una fossa comune più grande, in serata si terrà una preghiera nella moschea principale. Altre cerimonie religiose e veglie sulla spiaggia si terranno in Sri Lanka, India e Thailandia, dove la metà degli oltre 5.000 morti erano turisti stranieri.

La mancata allerta

Secondo gli esperti, la mancanza di un sistema di allerta adeguatamente coordinato nel 2004 aggravò le conseguenze del disastro. Da allora, circa 1.400 stazioni mareografiche in tutto il mondo hanno ridotto il tempo di allerta dopo uno tsunami a pochi minuti.