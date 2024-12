Dagli Usa meno aiuti all’Ucraina, Trump: ipotesi probabile

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe ridurre gli aiuti che il suo Paese fornisce all’Ucraina per la guerra contro la Russia: lo ha detto in un’intervista alla Nbc trasmessa ieri, in cui ha ipotizzato anche di lasciare la Nato se gli alleati non “pagheranno i loro conti”

Roberta Barbi – Città del Vaticano Potrebbero cambiare molte cose, il 20 gennaio, quando il nuovo presidente degli Stati Uniti si insedierà alla Casa Bianca: in un’intervista alla Nbc trasmessa ieri, ma registrata prima dell’incontro trilaterale di sabato scorso a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha paventato l’ipotesi di un taglio degli aiuti militari all’Ucraina. Trump ha anche affermato di essere direttamente impegnato nella ricerca di soluzioni per mettere fine alla guerra. La posizione di Zelensky A margine dell'incontro con Trump e Macron, il presidente Zelensky ha dichiarato di volere una pace “duratura” e non un accordo che la Russia possa smontare in poco tempo. Il Cremlino da parte sua ribadisce che Kyiv rifiuta ogni tipo di negoziato. Confidando in un duraturo sostegno da parte di Stati Uniti e Europa, il presidente Zelensky ha nuovamente diffuso via social il bilancio dei caduti ucraini dall'inizio della guerra: 43mila morti e 370mila feriti. "Dal 24febbraio 2022, siamo gia' riusciti a riportare a casa 3.935persone, 3.767 soldati e 168 civili. Ma dobbiamo riportaretutti indietro e c'e' ancora molto lavoro da fare", ha detto Zelensky, aggiungendo che alla questione dei prigionieri "vanno aggiunte le centinaia di migliaia di bambini ucraini deportati". Trump e la Nato A preoccupare sono anche le dichiarazioni rilasciate da Trump sulla solidità dell'Alleanza atlantica. Il presidente eletto è tornato a ipotizzare un'uscita degli Usa dalla Nato se gli alleati non investiranno più risorse nel campo della difesa. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui