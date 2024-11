Zuppi: le Nazioni Unite e il futuro, pensarsi insieme per la pace

In un video podcast di Earth Day Italia, nel giorno di avvio della COP29 a Baku, il cardinale presidente della Cei esprime la necessità di una riforma degli organismi di cooperazione internazionale, a 80 anni dall'istituzione dell'Onu: perdere sovranità contro la logica del più forte, un "saggio condominio" in cui far prevalere il buon senso e far tacere la voce delle armi

