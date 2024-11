Berrich, tra le fiamme e il dolore

La prima storia tratta dal Volume “I volti della povertà in carcere” (EDB) indica l’approccio con cui gli autori del volume, Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero hanno riportato, in luce l’umanità dei loro protagonisti. In questo video Berrich, primo volto di donna ritratta davanti alle sbarre del Carcere di San Vittore di Milano, fa misurare sofferenza e pentimento e insieme la rabbia che l’ha accecata e ha prevalso persino sul bene verso i suoi figli, un errore che non ripeterebbe mai

