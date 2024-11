Ucraina, nuovo attacco russo su Kyiv

Esplosioni udite alle prime ore del mattino. Il sindaco: "Finora non è stato riscontrato alcun incendio e non ci sono vittime". Nella notte abbattuti droni russi sulla capitale ucraina

Vatican News

Un nuovo attacco con droni russo ha scosso questa mattina, 3 novembre, la capitale ucraina Kyiv. Una prima esplosione è stata udita intorno alle 5:45 (le 4:45 in Italia), hanno constato i giornalisti della Rbc-Ucraina. Da parte sua, il sindaco della città, Vitaly Klitschko, ha scritto su Telegram che i servizi di emergenza sono stati chiamati nel distretto di Sevcenko, aggiungendo però che "finora non è stato riscontrato alcun incendio e non ci sono vittime".

Droni russi abbattuti nella notte

Nella notte le difese aeree ucraine avevano abbattuto almeno due droni russi su Kyiv. I detriti sono caduti nei distretti di Holosiïv e Desniansky provocando incedi, come informava sempre su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina. I detriti sono caduti in aree aperte e gli incendi sono già stati domati, si legge nel messaggio. Non ci sono per ora informazioni su eventuali feriti, vittime o danni.