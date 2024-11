Trump verso la vittoria per le presidenziali Usa 2024

L’ex presidente degli Stati Uniti, si appresta ad un nuovo mandato alla Casa Bianca, dopo la vittoria in tutti gli Stati chiave. "Abbiamo fatto la storia", le sue parole, mentre dalla sua sfidante Harris per ora il silenzio

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Donald Trump si appresta a diventare il 47° presidente degli Stati Uniti. La proclamazione a vincitore l’ha lanciata per prima la testata televisiva Fox News. Nella lunga maratona elettorale Trump ha vinto in tutti i sette Stati chiave e non solo, aggiudicandosi per ora 267 grandi elettori a fronte dei 224 della sfidante Kamala Harris che ha vinto in 18 Stati, rispetto ai 270 necessari per vincere.

Il discorso ai sostenitori

Nel discorso della vittoria da Palm Beach ai suoi sostenitori riuniti nel convention centre, Trump ha ribadito che manterrà le promesse, a cominciare dal taglio delle tasse e dalla riduzione del debito federale Usa. "Il compito che ci attende non sarà facile – ha aggiunto-ma metterò ogni grammo di energia, spirito e determinazione per portare a termine il lavoro che mi avete affidato. Sarà una nuova età dell'oro. ". E poi ha aggiunto: "Non inizierò guerre ma le fermerò”. La Harris, in nottata, dopo l’arrivo dei dati schiaccianti a favore del suo rivale, aveva lasciato il suo “quartier generale”.

Trump verso il secondo mandato

Donald Trump, 78enne, è il primo che si avvia a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi e il presidente più vecchio ad insediarsi. La sua vicenda politica viene considerata una impresa senza precedenti essendo riuscito a tornare alla Casa Bianca passando per due impeachment, vari processi, due condanne penali e diversi scandali. In molti avrebbero giurato che, dopo l'assalto al Capitol Hill, sarebbe stato un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

La reazione della comunità internazionale

Messaggi di congratulazioni sono giunti a Donald Trump da tutto il mondo. “Siamo pronti a lavorare insieme come abbiamo saputo fare per quattro anni. Per più pace e prosperità", ha scritto su X il presidente francese, Emmanuel Macron. Dal canto suo, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu ha definito la vittoria di Trump "il più grande ritorno della storia!”. Dalla premier italiana, Giorgia Meloni, il messaggio della volontà di proseguire la collaborazione in quella che ha definito "un'alleanza incrollabile, con valori comuni e una storica amicizia” Non è mancato anche il messaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è si congratulato con Trump per la sua "impressionante vittoria”, augurandosi che da presidente Usa "aiuterà l'Ucraina ad ottenere una pace giusta".