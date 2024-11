Stati Uniti al voto oggi per le presidenziali con il testa a testa Trump-Harris

Le operazioni di voto nel New Hampshire (AFP or licensors)

Una sfida sul filo di poche migliaia di voti che potrebbero, in alcuni Stati-chiave fare la differenza, in particolare in Pennsylvania. Massimi i sistemi di sicurezza per Casa Bianca e Congresso blindati, con l’allerta anche della Guardia nazionale

Paola Simonetti – Città del Vaticano

Per l’elezione del 47mo presidente degli Stati Uniti la parola ora passa ai cittadini americani. Alla conclusione della campagna elettorale da parte dei due sfidanti, Donald Trump e Kamala Harris, il sensibilissimo ago della bilancia è legato ai voti di 7 Stati chiave che, per poche migliaia di voti, potrebbero fare la differenza: Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina, Georgia. E la Pennsylvania, uno degli Stati che maggiormente determinerà l’esito del voto e nel quale, secondo i sondaggi, i due sfidanti sono in sostanziale parità.

Per la Harris visite porta a porta

In Pennsylvania i due candidati hanno speso molte delle loro energie in comizi e visite porta a porta, come la Harris che ha fatto una sosta presso un quartiere residenziale dove ha incontrato alcune famiglie e ha poi dichiarato: “Mi sono presa del tempo per ascoltare gli elettori e chiedere il loro sostegno. Ogni voto conta. Sono le elezioni più serrate della storia”.

Trump e i comizi

Trump è invece reduce da ben 4 comizi, uno in North Carolina, due in Pennsylvania e uno in tarda serata in Michigan, durante i quali ha tentato di motivare gli elettori in quello che gli esperti hanno identificato come il vero, possibile punto di svolta delle elezioni. L’ex presidente Usa ai cittadini ha detto: “Dovete andare a votare porteremo gli Usa a nuove vette di gloria”. Allerta massima nei sistemi di sicurezza con Casa Bianca e Congresso blindati e la Guardia Nazionale allertata per intervenire in caso di possibili attentati. I risultati del voto arriveranno nella notte tra oggi e domani, ora italiana.