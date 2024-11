Roma, un premio agli inventori che aiutano gli altri e l’ambiente

Si è svolta nell’ambito del Maker Fare Rome 2024 la quarta edizione del Premio Rotary Take a Leap, istituito dal Rotary Club Roma Nord. Il riconoscimento a un’App che permette di tradurre in testo audio e scritto il linguaggio dei segni

Vatican News

Nell’ambito del Maker Faire Rome 2024, si è tenuta a Roma la quarta edizione del Premio Rotary Take a Leap, istituito dal Rotary Club Roma Nord e consistente in un apporto economico per sostenere le migliori invenzioni nella Regione Lazio che si sono distinte nelle aree di intervento dell’azione del Rotary International. Nel corso della diretta streaming condotta dalla giornalista Carolina Orlandi nell’auditorium Main Stage, il Presidente del Rotary Club Roma Nord, Silvia Golino, e il coordinatore del Premio, Massimiliano Mazzarella, hanno consegnato i riconoscimenti a due progetti selezionati dal Comitato di Valutazione presieduto dal direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli.

I premiati

Il Rotary Club Roma Nord ha conferito il tradizionale premio “Rotary Take a Leap” al progetto “Handy Signs”, basato su una applicazione capace di convertire il linguaggio italiano dei segni (LIS) in testo audio e scritto su display, mettendo in immediata comunicazione i non udenti con altri soggetti, ai quali il LIS è sconosciuto, anche in situazioni di urgenza ed emergenza. Un premio speciale, istituito in occasione del 50° anniversario dalla fondazione del Rotary Club Roma Nord, è stato assegnato, nell’ambito dei progetti innovativi per la tutela dell’ambiente, al progetto “Rcoffee”, che si prefigge di recuperare gli scarti del caffè da convertire in pellet, utile come biomassa combustibile per produrre energia e calore.