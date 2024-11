Dall'Oms una banca dati globale per monitorare la salute dei bambini

Mentre l’Unicef segnala che la vita di 2 milioni di minori è a rischio per mancanza di alimenti, l’Organizzazione mondiale della sanità lancia la proposta di un software gestionale globale con cui monitorare i progressi che, nel corso degli ultimi anni, i vari Paesi nel mondo hanno compiuto nella gestione della salute infantile con l’obiettivo di aiutare istituzioni politiche e sanitarie a controllare e agire sul tema

Emiliano Magistri - Città del Vaticano



Una banca dati, un software gestionale globale con cui monitorare i progressi che, nel corso degli ultimi anni, i vari Paesi nel mondo hanno compiuto nell'ambito della salute dei bambini. In particolare, di quei fattori da cui questa dipende. Si chiama “Child Health and Well Being Dashboard” e l’ha lanciata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con l’obiettivo di aiutare istituzioni politiche e sanitarie a controllare e, se possibile, agire concretamente sul tema.

Studiare gli interventi più efficaci da mettere in campo

Ad oggi, infatti, ogni anno muoiono circa 4,9 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni, di cui quasi la metà entro il primo mese di vita, uno scenario che porterà 59 Paesi a non raggiungere l’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) n. 3 indicato dalle Nazioni Unite. Da qui la necessità di incrementare le azioni volte a migliorare la salute e la sopravvivenza materna e infantile. L’idea di creare un vero e proprio “pannello di controllo” è nata per consentire ai singoli Paesi di individuare immediatamente quale sia la situazione più critica e studiare così gli interventi più efficaci da mettere in campo per risolverla. Diverse le tipologie di indicatori presenti all’interno: da quelli di sopravvivenza a quelli di sviluppo, passando per gli indicatori di protezione, partecipazione e quelli contestuali e politici. In base a tali valori, ogni Paese (i filtri sono facilmente selezionabili dalla parte alta della tabella) può rendersi conto, quasi in tempo reale, del livello, ad esempio, dei tassi di allattamento o dei primi anni di sviluppo fisico ed emotivo di un bambino. Oppure dell’eventuale esposizione alla violenza e al lavoro minorile, della ricerca delle cure, delle registrazioni di nascita e della frequenza con cui viene completato il ciclo scolastico.

Oltre 190 aree del mondo

Sono 196 le aree del mondo i cui dati sono raccolti in questa dashboard che, allo stesso tempo, consente anche di analizzare i fattori che influenzano la salute dei più piccoli. In particolare, l’indicatore con cui la maggior parte dei Paesi sta avendo a che fare riguarda la protezione della maternità, elemento imprescindibile per garantire la salute, sia fisica che mentale, delle donne e dei bambini durante la gravidanza e, poi, nella fase post parto. Rendere disponibili questi dati significa dare una possibilità concreta di crescita e di vita a tanti bambini, e infatti Oms, Children in All Policies (Cap 2030) e Unicef hanno sviluppato un simile prodotto per fornire a tutti uno strumento concreto di intervento. In virtù, anche, di un altro dato fornito proprio dall’Unicef, secondo cui sono circa 2 milioni i bambini che rischiano di morire per la mancanza di alimenti terapeutici.

Livelli di malnutrizione acuta molto alti

Troppe volte ci si dimentica che, quando si parla di salute, un ruolo di primo piano lo ricopre l’alimentazione. I livelli di malnutrizione acuta grave tra i piccoli al di sotto dei 5 anni sono molto alti in diverse aree del mondo caratterizzate da conflitti, shock economici ed emergenza climatica. Secondo l’Unicef, milioni di bambini rischiano di non ricevere cure salvavita a causa della mancanza di fondi per l’Alimento terapeutico pronto all’uso (Rutf): cibo in pasta a base di burro di arachidi e biscotti dall’alto valore nutritivo arricchito con proteine e sostanze energetiche, estremamente preziose per la crescita dei più piccoli. Mali, Nigeria, Niger e Ciad stanno già affrontando o stanno per affrontare l’esaurimento delle scorte di Rutf, mentre Camerun, Pakistan, Sudan, Madagascar, Sud Sudan, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Uganda potrebbero finirle già entro la metà del prossimo anno.

Le sfide del clima

E anche qui il climate change fa la sua parte. In Africa nella regione del Sahel, ad esempio, la carenza di scorte alimentari è accentuata da siccità prolungata, inondazioni e piogge irregolari che portano a cibo scarso con prezzi elevati e altrettanto elevati livelli di deperimento. In Mali la previsione è che il 2024 si chiuda con oltre 300mila bambini sotto i 5 anni in condizione di malnutrizione grave, mentre in Ciad la quota potrebbe raggiungere i 500mila. Per fare fronte a questo fenomeno, attraverso l’appello “No Time to Waste 2024 Update and Call to Urgent Action”, l’Unicef chiede 165 milioni di dollari per finanziare l’alimentazione terapeutica, le cure e l’assistenza ai 2 milioni di bambini a rischio di morte a causa della carenza critica di Rutf.