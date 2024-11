Al via il Dottorato per la Pace, un progetto unico al mondo

Ospite nel programma Radio Vaticana con Voi il professor Alessandro Saggioro, Ordinario di Storia delle Religioni alla Sapienza di Roma, l'Ateneo che coordina le 36 Università coinvolte in un progetto unico al mondo, il Dottorato in Studi sulla Pace. Primo nel suo genere in Italia e a livello internazionale, promuove un percorso innovativo di alta formazione e di ricerca interdisciplinare sulle tematiche del conflitto e della pace. Le lezioni inizieranno il prossimo 12 novembre

