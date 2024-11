Scino, Min. ambiente: rinnovabili ed economia circolare per il Green deal europeo

Mario Antonio Scino, capo di gabinetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica analizza la situazione italiana rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione. La Carta di Venaria firmata allo scorso G7 fissa al 2035 la data per abbandonare i combustibili fossili. Guerra e pandemia hanno cambiato gli scenari, ma l'Italia rimane ambiziosa per la transizione ecologica e si propone come traino in Europa, anche per la sua posizione geografica che ne fa un hub infrastrutturale

