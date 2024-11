Cop29, Corvaro: il cambiamento climatico riduce le risorse e causa migrazioni e guerre

Dalla Cop29 di Baku l’Inviato speciale per il Cambiamento Climatico del Governo Italiano illustra l’iniziativa Climate and Peace che la presidenza azera ha lanciato in co-leadership con l’Italia. I conflitti climatici hanno poca risonanza mediatica, ma sono tantissimi. I popoli vorrebbero restare nei loro territori, ma spesso non hanno scelta. Servono investimenti in educazione e mitigazione per evitare migrazioni che possono risultare fonte di grandi tensioni

