Padre Benanti, l’intelligenza artificiale e la centralità umana

Rivoluzione digitale, Intelligenza Artificiale, tecnologie con grandi potenzialità che potranno aiutare l’umanità a risolvere sfide presenti e future. Il presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione riflette su parole come innovazione e progresso: termini “ambigui” che possono rivelare aspetti oscuri oppure portare a un vero sviluppo, a patto di mantenere al centro l’Uomo e non la macchina

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui