Cop29, Riccaboni: vino e cibo, oltre il gusto l’alimentare sostenibile

Il cambiamento climatico e la scarsità idrica possono impattare notevolmente sul settore primario. Per il docente presso l’Università di Siena e presidente della fondazione PRIMA, per mantenere redditizia l'impresa agricola servirà investire in qualità, innovazione e tracciabilità della filiera: "Sostenibilità, trasparenza e innovazione driver per lo sviluppo e la competitività del settore agricolo"

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui