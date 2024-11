Ucraina, attacchi in serie causano vasti blackout: è allerta nazionale

Il generale in pensione Keith Kellog nominato da Trump inviato speciale per l’Ucraina e la Russia, mentre il presidente Biden invita Kyiv ad abbassare a 18 anni l’età minima per l’arruolamento. Centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica dopo massicci bombardamenti russi contro le infrastrutture

Roberta Barbi - Città del Vaticano

In campagna elettorale aveva promesso di risolvere la guerra tra Russia e Ucraina in 24 ore: il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato come inviato speciale per l’area il generale in pensione Keith Kellogg. Secondo l'alto ufficiale, per raggiungere la pace ci vuole una solida leadership Usa e la possibilità di utilizzare gli aiuti militari a Kyiv come leva per promuovere i colloqui di pace. Questi i punti salienti del piano per la pace che avrebbe stilato e presentato a Trump, in cui sarebbe esclusa anche l’adesione dell’Ucraina alla Nato, almeno nell’immediato futuro. Intanto, il presidente uscente Usa Joe Biden avrebbe invitato Kyiv ad abbassare l’età minima per l’arruolamento da 25 a 18 anni per ampliare la platea di soldati e fermare l’offensiva russa.

Leggi Anche 27/11/2024 Il Papa: preghiamo per l’Ucraina, sarà un brutto inverno. Pace in Terra Santa A fine udienza generale, Francesco rivolge un pensiero al "martoriato" popolo del Paese est-europeo che vivrà mesi difficili per le interruzioni di corrente ed elettricità a causa ...

La difficile ripresa dei negoziati

In un’intervista, il capo dell'ufficio di presidenza di Kyiv, Andrii Yermak, ha detto che negoziati fruttuosi potranno essere ripresi solo quando entrambe le parti avranno la volontà di smettere di combattere e auspica che si riporti la situazione indietro almeno al 23 febbraio 2022, il giorno precedente all’invasione da parte di Mosca, ma quando già la Crimea era stata di fatto annessa alla Russia. Intanto proprio Mosca fa sapere di essere pronta a riprendere lo scambio di prigionieri militari proponendo un primo contatto da 630 uomini.

Allerta aerea in tutto il territorio nazionale ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una telefonata con il segretario generale della Nato Mark Rutte ha discusso il rafforzamento della difesa aerea in Ucraina, proprio mentre nel Paese l’Aeronautica faceva scattare l’allerta nazionale per la possibilità di attacchi missilistici in diverse regioni, a partire da Odessa, Kherson e Mykolaiv. E proprio nelle ultime ore un massiccio attacco russo agli impianti energetici dell’Ucraina avrebbe causato nel paese diversi blackout. Nella notte, infine, sono le difese aeree russe a far sapere di aver respinto un massiccio attacco di droni ucraini nel sud, a Krasnodar, e sempre le truppe russe avrebbero subito ingenti perdite sul fronte di Kursk.