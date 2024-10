Venezuela, González Urrutia rientrerà il 10 gennaio per insediarsi come presidente

Il candidato dell’opposizione alle presidenziali del 28 luglio scorso annuncia il ritorno a Caracas per rivendicare la vittoria quale capo dello Stato impugnata da Nicolás Maduro

Il candidato dell’opposizione alle presidenziali in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha dichiarato che il 10 gennaio — giorno dell’insediamento nel Paese sudamericano del capo dello Stato — tornerà a Caracas per assumere l’incarico. «La mia uscita dal Paese è solo temporanea», ha detto González Urrutia in una conferenza stampa durante il Forum La Toja-Vínculo Atlántico (Spagna), dove ha tenuto un discorso in cui ha affermato di essere il presidente eletto del Venezuela.

«Il 10 gennaio è la data costituzionalmente prevista per l’insediamento e spero che quel giorno venga confermata la volontà popolare di otto milioni di venezuelani», ha spiegato. González Urrutia rivendica l’affermazione alle presidenziali del 28 luglio scorso, che Nicolás Maduro sostiene invece di avere vinto, tra le accuse di brogli e frodi elettorali e le contestazioni. Molti Paesi latino-americani, gli Stati Uniti e l’Unione europea non hanno riconosciuto il risultato. A margine del forum, González Urrutia ha incontrato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, che ha ribadito il sostegno dell’Ue.