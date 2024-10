Ucraina. Mosca avanza nel Donetsk, esercito russo a 7 km da Pokrovsk

Il fronte di guerra si sposta sulla città a est di Kyiv, snodo cruciale della regione da mesi sotto l’attacco della Russia. Intanto, le autorità ucraine temono problemi di approvvigionamento idrico nella zona, in seguito ai raid aerei degli ultimi giorni sull’area. Zelensky visita le truppe al fronte nell’oblast settentrionale di Sumy, incontrando un gruppo di militari che combattono nel Kursk

Gianmarco Murroni - Città del Vaticano

Aumenta la pressione russa nel Donetsk: i soldati di Mosca marciano verso Pokrovsk, portandosi a 7 km dalla periferia della città. Gli attacchi nelle ultime ore hanno distrutto circa l’80% delle infrastrutture energetiche della zona. “A Pokrovsk restano 13mila persone, di cui 94 bambini. Il nemico ci lascia senza elettricità, senza acqua, senza gas”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare locale. Gli ucraini stanno procedendo con l’evacuazione dei civili dalla città. Il ritiro delle forze di Kyiv è stato “un passo assolutamente necessario per risparmiare altre vittime”, ha dichiarato il presidente Zelensky.

Scarsità d’acqua

Le autorità ucraine temono, inoltre, problemi di approvvigionamento idrico nell'oblast di Donetsk, a seguito dei grandi attacchi aerei russi sull'area. I problemi di scarsità d’acqua potrebbero colpire circa 260.000 residenti nella regione "per un periodo indefinito", ha dichiarato il governatore locale Vadym Filachkin. Gli attacchi russi hanno "gravemente danneggiato" due infrastrutture idriche nella regione, ha detto il responsabile, affermando che è impossibile rimetterle in funzione a causa dell'entità del danno. L'amministrazione regionale di Donetsk ha segnalato anche problemi di pressione nel sistema idrico, senza poter specificare quante persone siano state colpite.

Visita al fronte

Il presidente ucraino, nel frattempo, ha annunciato di essersi recato nella regione di Soumy, al confine con la Russia, e di aver incontrato i soldati che dall'altra parte del confine partecipano all'offensiva nel Kursk da agosto. "Oggi ho iniziato il mio viaggio nella regione di Soumy con un incontro con i nostri soldati, i ragazzi che stanno combattendo per difendere le nostre regioni di confine e l'intero Paese", ha scritto Zelensky su Telegram. "In una lunga guerra, non si tratta solo di motivare le truppe. Bisogna motivare il mondo intero: gli ucraini possono essere più forti del nemico", ha detto ai soldati.

Sostegno Usa

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, intanto, ha parlato con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha "per confermare il sostegno degli Stati Uniti alla lotta dell'Ucraina contro l'aggressione della Russia". I due, come ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, hanno discusso l'impegno degli Stati Uniti e dei partner per rafforzare la resilienza del settore energetico ucraino questo inverno e la partecipazione del presidente Biden e di altri leader ai prossimi incontri dell'Ukraine Defense Contact Group a Ramstein.

Frammenti di drone in Romania

Nelle ultime ore frammenti di un drone russo sono stati trovati nell'area del canale di Litcov, nel delta del Danubio in Romania, non lontano dal confine con l'Ucraina. Non si segnalano feriti. Il ministero della Difesa romena ha ribadito "la ferma condanna" degli attacchi condotti dalla Russia contro le infrastrutture civili ucraine definendoli "ingiustificati" e in violazione del diritto internazionale.