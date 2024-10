Ucraina, pioggia di missili e droni russi su varie regioni del Paese

Sono migliaia i civili fatti sgomberare dalle autorità a Kupyansk. Zelensky domani al Consiglio europeo a Bruxelles

L’Osservatore Romano

Pioggia di missili e droni la notte scorsa sull’Ucraina sottoposta da giorni a un massiccio attacco dell’esercito russo. Secondo quanto riferito su Telegram dall’Aeronautica militare di Kyiv, i missili hanno raggiunto le regioni di Donetsk, nell’est del Paese, e di Chernihiv, nel nord. I droni, ben cinquantuno, sono stati abbattuti in varie regioni; quelli diretti verso la capitale ucraina sono stati resi inoffensivi alla periferia della città, dove ’allarme aereo è durato più di due ore «con contromisure di guerra elettronica». Tra le conseguenze c’è il blackout elettrico che a Mykolaiv e dintorni ha interessato 272.000 utenti.

Sotto l’incalzare dell’offensiva delle truppe russe, le autorità ucraine hanno ordinato lo sgombero di migliaia di civili rimasti a Kupyansk, nella regione di Kharkiv. La decisione è stata presa a causa del «peggioramento della situazione militare» e dell’impossibilità di garantire «il riscaldamento, la fornitura di elettricità e di aiuti umanitari». Si calcola che a Kupyansk, che prima del conflitto aveva 25.000 abitanti, siano rimaste circa 7.000 persone.

A margine di questo tragico scenario di guerra, va segnalata la notizia — diffusa dal Guardian — che a sei soldati russi fuggiti prima in Kazakhstan è stato concesso un visto per presentare domanda di asilo politico in Francia. Si tratta, affermano attivisti per i diritti umani, del primo caso importante di un gruppo di disertori ammesso in un Paese dell’Unione europea. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, decine di migliaia di soldati russi hanno disertato o rifiutato l’ordine di combattere ma l’Occidente è al momento diviso sulle modalità di accoglienza delle domande.

Sul fronte politico, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invitato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky,al vertice del Consiglio europeo di domani, 17 ottobre, a Bruxelles per «fare il punto sugli ultimi sviluppi della guerra russa contro l’Ucraina». Zelensky dovrebbe partecipare alla riunione in presenza.