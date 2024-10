Tour di Zelensky in Europa. Cessate il fuoco fuori dall’agenda

Prosegue la missione europea di Zelensky per presentare il ‘piano per la vittoria’ di Kiev e ottenere ulteriore sostegno politico e militare. La premier italiana Meloni annuncia una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina il 10 e 11 luglio prossimi

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il tour diplomatico, di appena 48 ore, del presidente Zelensky è iniziato ieri a Londra e nella stessa giornata ha fatto tappa a Parigi e Roma, per illustrare ai principali alleati europei i dettagli del cosiddetto ‘Piano per la vittoria’ di Kyiv.



Le tappe di Londra e Parigi



A Londra, parlando col primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e col segretario generale della Nato, Mark Rutte, Zelensky ha sottolineato la necessità di ottenere l'autorizzazione a colpire in profondità il territorio della Russia e di rafforzare militarmente l’Ucraina, con aviazione, droni e armi a lungo raggio. Il leader ucraino, raggiunto Macron in Francia, ha poi specificato che un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina “non è oggetto delle nostre discussioni con i nostri alleati” e che Kyiv non è disposta a fare alcuna concessione.

Leggi Anche 10/10/2024 Shevchuk: il Papa preoccupato per l’Ucraina, sempre vicino al popolo Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina ricevuto oggi da Francesco, nell’ambito dei lavori del Sinodo a cui partecipa come membro. “Ho voluto informare il Santo Padre del ...

Il prossimo luglio conferenza per la ricostruzione



A fine giornata Zelensky a Roma incassa anche il pieno appoggio della premier italiana Meloni, la quale afferma che per una pace giusta e credibile serve fermezza su sostegno diretto e indiretto, anche se il governo italiano resta contrario all’uso delle sue armi contro obiettivi in territorio russo. Meloni dal canto suo annuncia che una conferenza di ricostruzione per l'Ucraina si terrà a Roma il 10 e 11 luglio del prossimo anno. Zelensky lasciata Roma, dopo l'incontro con il Papa, volerà a Berlino dove concluderà, con il cancelliere Sholtz, il suo veloce ciclo di incontri con i capi di governo europei. Sempre oggi il presidente russo Vladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si incontreranno ad Ashgabat, in Turkmenistan, per discutere di relazioni bilaterali e della situazione in Medio Oriente.