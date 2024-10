Cuba al buio da tre giorni, l'uragano Oscar flagella l'Isola

Sull'isola caraibica milioni di persone senza energia elettrica. L'ultimo blackout, il terzo in 72 ore, ha vanificato tutti gli sforzi messi in campo per ripristinare la corrente. Ora su Cuba si è abbattuto l'uragano Oscar la cui furia durerà almeno fino a mercoledì.

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

Per milioni di cubani quella di domenica è stata la terza giornata trascorsa senza elettricità, scuole e attività non essenziali rimarranno chiuse e c’è preoccupazione soprattutto per gli ospedali. Molte abitazioni, che dipendono dalle pompe elettriche, sono rimaste anche senz’acqua. Le interruzioni di corrente sono frequenti sull’isola a causa delle infrastrutture ormai desuete e la mancanza di petrolio, principale fonte di sostentamento energetico. Cuba produce solo un terzo del carburante che consuma quotidianamente e dipende principalmente dal petrolio importato dal Venezuela, che ha drasticamente ridotto le forniture dal 2021. Il governo ha dichiarato che l'elettricità sarà ripristinata nella maggior parte del Paese entro la serata di oggi. Intanto, le persone hanno cominciato ad arrangiarsi come possono cucinando in strada con la legna per non far marcire il cibo, facendosi luce con le candele dei cimiteri, tra il caldo soffocante e le zanzare.

L'uragano Oscar flagella le coste dell’isola

Intanto, nella provincia cubana orientale di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, si è abbattuto l'uragano Oscar con venti fino a 120 km/h. Il suo arrivo previsto come ciclone di categoria 1 è stato successivamente declassato a tempesta tropicale. Nelle province orientali del Paese sono stati segnalati temporali e piogge, oltre a moderate inondazioni nelle zone a bassa quota. I media cubani hanno dichiarato che la costa è stata colpita da mareggiate con onde di 2 metri e che a Baracoa sono stati danneggiati tetti e muri delle abitazioni. Per fronteggiare l’emergenza le autorità hanno allestito 20 centri per gli sfollati. Le forti precipitazioni hanno causato ulteriori danni alle infrastrutture energetiche, aggravando la situazione esistente. Le previsioni annunciano un indebolimento Oscar entro la giornata di domani, quando colpirà la regione orientale di Cuba prima di virare verso nord-est e avvicinarsi quindi alle Bahamas centrali.