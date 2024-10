“Il Dio dei nostri padri”. La speranza della Bibbia nell’ultimo libro di Cazzullo

Intervista con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera: è l’autore del libro pubblicato da HarperCollins che, nella serata di mercoledì 2 ottobre nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, è stato presentato dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei

Vatican News

"Nella Bibbia ci sono parole di grande speranza dall’inizio e fino alla fine": lo afferma Aldo Cazzullo al microfono di Andrea Tornielli. L'autore de "Il Dio dei padri" racconta che rileggerla gli ha fatto bene, "non so se ho ritrovato Dio ma ho ritrovato mio padre che sentiva di dover dare conto a Dio”. Il giornalista spiega la genesi del suo romanzo legata alla morte del padre e della consolazione derivante dalla lettura della Bibbia, sottolinea come sia importante ribadire l'essere tutti uguali davanti a Dio, "mendicanti e re siamo tutti creati somiglianti a Lui così - aggiunge - ci riconosciamo negli occhi degli altri perché abbiamo davanti il volto di Dio".

Ieri sera, mercoledì 2 ottobre, il dialogo con il cardinale Matteo Zuppi ha offerto numerosi spunti di riflessione. Sul sito dell'Osservatore Romano puoi leggere il racconto del loro colloquio.