Ascetismo, un viaggio spirituale attraverso la storia e la cultura

In occasione del suo 60° anniversario, la "Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche" della Pontificia Università Salesiana, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, organizza il primo convegno sull’ascetismo nell’antichità indagato nella dimensione interculturale

Vatican News



Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche, si terrà il prossimo 11 ottobre, presso la Pontificia Università Salesiana, un convegno sull’ascetismo nell’antichità. Si tratta della continuazione delle tradizionali conferenze monografiche promosse dal Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, in questo caso con la preziosa collaborazione dei colleghi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre.

L'incontro di studi è il primo di una serie che mira ad indagare l’ascetismo nella sua dimensione interculturale. Pratiche religiose legate alle funzioni essenziali del corpo - quali il cibo, il sonno e la sessualità - sono attestate, infatti, in forme diverse e con finalità diverse in ogni ambito culturale. I contributi di questo primo approfondimento si propongono di illuminare non solo la conformazione pratica e teorica di questo fenomeno nel bacino del Mediterraneo e nel Vicino Oriente in un lungo spazio temporale (dalle prime testimonianze in ambito mesopotamico fino a quelle del V-X sec. d.C.), ma anche di individuare, dove possibile, quali influenze, contatti o contaminazioni con altri ambiti hanno contribuito a strutturarla.

Partendo dalle culture mesopotamiche e dall'Antico Egitto, il percorso si snoderà attraverso il mondo greco precristiano e le tradizioni platoniche, per approfondire poi l'approccio all'ascetismo nell'ebraismo, nei sistemi dualisti dell'Oriente tardo antico e nei vari cristianesimi orientali. Emergerà così un quadro composito, in cui le pratiche legate al cibo, al sonno e alla sessualità vengono declinate in maniera diversa a seconda dei contesti culturali, rivelando però al contempo una sorprendente interazione e contaminazione tra le varie tradizioni.

Tra i temi centrali: l'elaborazione di modelli di perfezione interiore, la dialettica tra limite e infinito, l'ascesa dell'anima e l'esperienza estatica. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle figure femminili, in un tentativo di restituire voce a una prospettiva troppo spesso trascurata dalle fonti maschili.

Dall'Egitto al Vicino Oriente, passando per il Mediterraneo, questo primo convegno offrirà uno sguardo ampio e multifocale su un fenomeno di grande rilevanza per comprendere la ricchezza e la complessità del pensiero religioso e filosofico dell'antichità.