Cronologia di sangue, un anno di conflitto in Terra Santa

Il 7 ottobre 2023 la ferocia di Hamas in varie zone del territorio israeliano dava inizio a una guerra che ha semidistrutto Gaza e ora si è allargata al Libano e rischia di far saltare gli equilibri in Medio Oriente

di Roberto Paglialonga

Dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha attaccato Israele, è trascorso un anno. Un anno di guerra, che sta cambiando la storia e gli assetti del Medio Oriente.



7 ottobre 2023. Alle prime ore del giorno, ultimo della festività ebraica di Sukkot, circa 3.000 miliziani di Hamas lanciano un attacco senza precedenti a Israele, facendo irruzione nei kibbutz oltre il confine con Gaza a bordo di auto, pick-up, moto e parapendii a motore. E’ l’inizio dell’operazione “Tempesta di Al-Aqsa”. Preso di mira anche il festival “Nova Festival” nel Negev cui partecipano migliaia di giovani. Cinquemila razzi vengono sparati verso Israele. Circa 1.200 i morti e 251 le persone rapite.

8 ottobre. Parte l’operazione "Spade di ferro" di Israele: bombe sulla Striscia di Gaza e via all’assedio di terra. Pochi giorni dopo il premier, Benjamin Netanyahu, forma un governo di emergenza.

17 ottobre. Un missile colpisce l’ospedale battista Al-Ahli di Gaza City. Le vittime sono più di 400. Israele e Hamas si accusano reciprocamente dell’accaduto.

27 ottobre. Inizia l’invasione di terra dell’enclave palestinese da parte di Israele.

16 novembre. Le truppe israeliane assediano l'ospedale Al Shifa, il più importante di Gaza City, che secondo l’Idf è usato come base da Hamas.

24 novembre. Israele e Hamas siglano un accordo per un cessate-il-fuoco temporaneo e la liberazione di oltre cento ostaggi israeliani e 250 prigionieri palestinesi.

2 gennaio 2024. Saleh al-Arouri, comandante dell’ala militare di Hamas in Palestina, viene ucciso a Beirut.

23 gennaio. Khan Yunis, a sud della Striscia, viene messa sotto assedio: “cade” in mano israeliana ai primi di febbraio.

2 febbraio. Inizia l’avanzata su Rafah. Pochi giorni dopo ordinata l’evacuazione dei civili.

25 marzo. Una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu chiede il cessate-il-fuoco a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi tenuti da Hamas.

1° aprile. Colpito il consolato iraniano a Damasco, in Siria, dove muore Mohammad Reza Zahedi, comandante della Forza Quds delle Guardie iraniane della rivoluzione.

13 aprile. Per la prima volta l’Iran lancia un attacco con missili balistici contro Israele.

7 maggio. Israele avvia un’operazione di terra a Rafah, al confine con l'Egitto, e prende il controllo della parte palestinese del valico.

20 maggio. Il procuratore della Corte penale internazionale chiede un mandato d’arresto per il premier israeliano, il ministro della Difesa israeliano e i leader di Hamas.

31 luglio. Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, viene ucciso mentre si trova a Teheran. Nei giorni precedenti uccisi il capo dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif a Khan Yunis, e Fuad Shukr, comandante militare di Hezbollah, a Beirut.

28 agosto. Israele inizia una massiccia operazione militare in Palestina.

31 agosto. L’Idf recupera i copri di sei ostaggi nei pressi di Rafah. Tra questi anche Hersh Goldberg-Polin.

17 settembre. Migliaia di cercapersone in dotazione ai miliziani di Hezbollah esplodono in Libano e in Siria, uccidendo o ferendo centinaia di esponenti della milizia. L’operazione è attribuita a Israele. Il giorno dopo esplodono anche i walkie-talkie.

27 settembre. Pesante raid israeliano uccide a Beirut il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

30 settembre. Israele avvia un’operazione di terra “mirata e limitata” nel Libano meridionale. Intanto i responsabili sanitari di Hamas quantificano in circa 42.000 le vittime a Gaza.

1° ottobre. L’Iran lancia un nuovo attacco diretto nei confronti di Israele, in risposta alle uccisioni di Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, con circa 200 missili balistici. Lo stesso giorno un attentato terroristico a Jaffa, a sud di Tel Aviv, provoca la morte di 7 persone.