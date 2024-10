Usa, l’uragano Milton in Florida lascia due milioni di persone al buio

Devastazioni, inondazioni, milioni di sfollati e milioni di persone senza elettricità: è il primo bilancio di quella che il presidente Biden ha definito "la tempesta peggiore del secolo”. Il capo di Stato ha rimandato un viaggio in Germania per seguire da vicino i soccorsi

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Ha toccato terra alle 20.30 ora locale nel territorio statale di Siesta Key, nei pressi della città di Sarasota, l’uragano Milton che si è abbattutto sulla Florida (Usa). Classificato di categoria 3 con venti che soffiano a circa 200 km all’ora e una velocità di spostamento di 24, è stato poi declassato alla categoria 2 dal National Hurricane Center, ma non smette di fare paura. Le piogge torrenziali stanno causando numerose inondazioni: la città di Tampa, nota località balneare, è già mezza sommersa, mentre le autorità hanno lanciato un nuovo allarme per l’area di Lakeland, Winter Heaven e Wesley Chapel.

Le difficoltose operazioni di evacuazione

A preoccupare sono soprattutto le persone che, nonostante l’ordine di evacuazione diramato nei giorni scorsi, non hanno voluto lasciare le loro case che si trovano nelle aree maggiormente a rischio: “Ora non possiamo più prenderci cura di loro”, ha detto il governatore della Florida, Rick Scott, che assieme alla sua famiglia ha dovuto abbandonare la propria a casa a Naples per rifugiarsi in un alloggio più sicuro. Complesse erano state le operazioni nei giorni scorsi: il tornado Helene, uno dei 9 che accompagnavano Milton e che si è abbattuto sullo Stato appena due settimane fa, aveva esaurito le riserve di carburante causando lunghe file di auto di evacuati sulle strade dopo che gli aeroporti erano già stati chiusi per motivi di sicurezza con centinaia di voli cancellati. Intanto si contano già le prime vittime: sarebbero alcuni anziani della comunità di pensionati della contea di St.Lucie, sulla costa orientale della Florida: la notizia è stata confermata dalle autorità locali, ma senza precisare il numero dei morti delle circa 125 case distrutte da Milton.