Ucraina, Zelensky atteso al vertice in Croazia

Sono giorni impegnativi per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: atteso oggi a Dubrovnik per il partecipare a un vertice Ucraina-Balcani. Domani potrebbe arrivare in serata a Roma per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto quattro bombe colpiscono Kharkiv

Roberta Barbi - Città del Vaticano

É di almeno due vittime e tre feriti il bilancio dell’ultimo attacco russo sull’Ucraina avvenuto a Kharkiv, dove una bomba ha colpito un grattacielo e dove sono al lavoro le squadre di soccorso. Due feriti si contano anche tra gli operatori sanitari di un centro anziani a Stepanivka, nel distretto di Kherson, dove i russi hanno colpito con l’artiglieria.

Il vertice con i Paesi dell’Europa sud-orientale

Il presidente Zelensky in questi giorni è impegnato a promuovere il suo piano di pace per il Paese: oggi sarà in Croazia, a Dubrovnik, per partecipare a un vertice tra l’Ucraina e i Paesi dell’Europa sud-orientale, presenti in 12, che rinnoveranno il proprio sostegno e porranno le basi per una nuova cooperazione militare. In particolare dovrebbe essere firmato un accordo per una collaborazione a lungo termine con la Croazia esperta di sminamento dopo il conflitto che ha infiammato i Balcani negli anni Novanta; domani, poi, Zelensky potrebbe volare a Roma e incontrare in serata la presidente Meloni.

Difficile nuovo summit per la pace prima di elezioni Usa

L’ufficio di presidenza Zelensky ha fatto sapere di non aspettarsi un secondo summit per la pace prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma il 5 novembre prossimo: il summit doveva essere il proseguimento di quello svoltosi a giugno in Svizzera con l’obiettivo di discutere il piano per la pace messo a punto dal presidente ucraino per mettere fine, dopo due anni e mezzo, alla guerra con la Russia. Proseguiranno, però, le conferenze tematiche sui singoli punti del programma per la pace, come quella sullo scambio dei prigionieri che si svolgerà fra il 30 e il 31 ottobre.

Biden non andrà in Germania

Non ci sarà il presidente Usa Joe Biden all’incontro di sabato a Berlino con il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e il premier britannico Starmer: il numero uno della Casa Bianca ha annunciato che resterà in patria per seguire da vicino la crisi legata all’uragano Milton che tra poche ore si abbatterà sulla Florida. In programma dopo l’incontro a Berlino, c’era anche un incontro tra Biden, Macron, Starmer e Zelensky nella base Usa di Ramstein.